Gli ultimi 8 anni sono i più caldi di sempre

Gli ultimi 8 anni sono stati i più caldi fra quelli registrati finora; la temperatura media nel 2022 è di circa 1,15 gradi Celsius sopra i livelli pre-industriali. Lo rivela un rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale diffuso in occasione della Cop 27 in Egitto. Nell’agenda approvata in apertura della conferenza mondiale è stato inserito il tema del finanziamento dei danni già causati dai cambiamenti climatici. A Sharm el-Sheik è attesa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sarà accompagnata dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.