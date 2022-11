Frana devastante a Ischia: c’è la prima vittima

E’ una donna – una cittadina di un Paese dell’Est, sposata con un ischitano – la prima vittima accertata della frana di Casamicciola, nell’isola di Ischia. Una frana causata dal maltempo e che partita dalle pendici del monte Epomeo, ha invaso il piccolo, nella parte più alta di via Celario, arrivando fino al lungomare in piazza Anna De Felice, travolgendo case, veicoli e persone. I dispersi sono 12: i soccorritori sono al lavoro in condizioni difficili. Venti i mezzi impiegati tra droni, elicotteri e movimento terra. E’ stata predisposta l’evacuazione di circa 200 persone.

Il presidente Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alle popolazioni colpite e riconoscenza per l’opera dei soccorritori. “Il governo è pronto a fare la propria parte”, ha detto la premier Giorgia Meloni. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza.