Fermato il catanese brillo e senza patente

CATANIA – Un giovane catanese è stato sorpreso dalla polizia alla guida in stato di ebbrezza alcoolica in misura eccedente il doppio rispetto al limite massimo consentito dalla legge. Tra l’altro era anche privo della patente, mai conseguita. Nell’ambito degli stessi controlli sono scattate contravvenzioni per un totale di 1.500 euro e sono stati decurtati 42 punti nei confronti di conducenti indisciplinati, per violazioni prevalentemente attinenti alla sicurezza della guida.