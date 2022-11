Esplosione in fabbrica, 5 feriti a Palermo

PALERMO – Sono cinque gli operai feriti nell’esplosione avvenuta all’interno della fabbrica di biscotti Frolsi, in via Calcante a Palermo. Tre sono in gravi condizioni e sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, due hanno ferite più lievi e pare si siano diretti da soli in auto in ospedale. I più gravi, con ferite al volto e al tronco, hanno 22, 42 e 27 anni. L’esplosione ha provocato gravi danni alla fabbrica. Gli operai stavano eseguendo dei lavori di collaudo dei forni. Sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco