Catania, trovato con la cocaina negli slip

CATANIA – I carabinieri di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 25enne per spaccio di droga. Sotto la lente d’ingrandimento dei militari è finita una palazzina di via Cronato, meta di numerosi giovani che entravano per poi uscire nel giro di poco tempo. Un via vai che ha lasciato presupporre ai carabinieri la presenza di un’attività di spaccio di droga. Così, hanno predisposto un servizio di osservazione vicino alla palazzina, durante il quale hanno notato un uomo e una donna arrivare a bordo di uno scooter Honda SH.

Come già notato in precedenza, l’uomo è entrato e subito fuoriuscito allontanandosi con la donna sullo scooter, per tornare poco dopo sul posto dove, stavolta, hanno trovato i militari ad attenderli. Il giovane ha manifestato segni di nervosismo: perquisito, è stato trovato in possesso, all’interno degli slip, di un involucro con 50 grammi di cocaina in pietra, sufficienti per la suddivisione in oltre 300 dosi che avrebbero garantito agli spacciatori un introito di 3.000 euro circa. I carabinieri hanno posto il 25enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto applicandogli la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia.