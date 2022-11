Catania: preso sul bus il rapinatore abitudinario

CATANIA – Ieri sera la Squadra Lupi di Catania ha arrestato un 44enne pregiudicato per una rapina in una farmacia in zona porto. L’uomo si è presentato con un coltello a serramanico e sotto minaccia si è fatto consegnare l’incasso della giornata scappando a piedi. I carabinieri hanno riconosciuto lo stesso modus operandi di una rapina precedentemente commessa sempre ai danni di una farmacia. In quel caso il malvivente era stato rintracciato mentre stava cercando di far perdere le proprie tracce salendo a bordo di un autobus verso la periferia della città.

L’attenzione quindi si è concentrata al capolinea a alle fermate degli autobus presenti nell’area interessata. Nel passare al setaccio tutti i pullman in stazionamento nel piazzale Borsellino i militari sono riusciti a scovare il rapinatore sul mezzo pubblico che conduce a Librino. L’uomo ha cercato di fuggire ma è stato bloccato dopo una intensa colluttazione, a causa della sua violenta resistenza. Aveva con sé sia il coltello a serramanico, sia i 250 euro rubati nella farmacia.