Catania, grosso furto in negozio del centro: preso

CATANIA – Nel tardo pomeriggio di ieri è stato segnalato alla polizia di Catania un grosso furto in un noto grande magazzino del centro. Gli agenti, che passavano da via Etnea, hanno intercettato il ladro e, dopo un breve inseguimento a piedi, lo hanno bloccato nonostante una veemente resistenza. Il pregiudicato aveva nascosto merce per un valore di circa 1.200 euro all’interno di uno zaino di cui si era disfatto nel corso della breve fuga e che era stato recuperato dai poliziotti. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata al negozio.