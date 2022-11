Catania, evade e ruba una macchina

CATANIA – Nel tardo pomeriggio di ieri in via Grotta Magna è stata segnalata alla polizia la presenza di un’auto della quale era stato comunicato il furto. Dopo aver attentamente seguito gli spostamenti della macchina, gli agenti l’hanno bloccata in via Giuseppe Salerno. Alla guida è stato sorpreso un giovane pluripregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari. Aveva vari attrezzi atti allo scasso, un dispositivo Obd (utilizzato per l’accesso alla centralina del motore) e una chiave adulterina.