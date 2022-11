Catania, due pietre di cocaina in casa

CATANIA – I carabinieri di Catania Fontanarossa hanno arrestato un pregiudicato 55enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari arrivati in casa dell’uomo nella zona di Cannizzaro, gli hanno chiesto, prima di avviare le ricerche, di consegnare la droga eventualmente detenuta. Il 55enne, vistosi ormai scoperto, per alleggerire la sua posizione ha deciso di collaborare conducendo i carabinieri in una corte di pertinenza dell’appartamento da dove ha prelevato, nascoste in un armadietto, due ‘pietre’ di cocaina per un peso complessivo di 110 grammi e un valore al dettaglio di oltre 8.000 euro. Tutta la droga è stata sequestrata. Il 55enne, che è stato posto agli arresti domiciliari, è risultato anche essere percettore del reddito di cittadinanza. I militari hanno avanzato la proposta di sospensione della fruizione del beneficio.