Catania, chiuse 2 rampe tra tangenziale e A19

CATANIA – Da questa notte e sino al 9 dicembre due rampe della connessione tra l’autostrada A19 Palermo-Catania e la tangenziale ovest di Catania saranno oggetto di lavori per la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza, in corso su tutta la tangenziale e i suoi svincoli. In particolare saranno chiuse la rampe normalmente utilizzate dai veicoli provenienti da Palermo e diretti a Messina e quella utilizzata dai veicoli provenienti da Siracusa e diretti a Palermo. I percorsi alternativi, che saranno indicati da apposita segnaletica, prevedono in entrambi i casi l’utilizzo del tratto terminale dell’A19 fino allo svincolo del quartiere Zia Lisa dove, mediante la rotatoria, sarà possibile reimmettersi in autostrada verso tutte le direzioni.