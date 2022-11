Catania, buio pesto in piazza Europa. “Passeggiare da soli ci spaventa”

A Catania un altro quartiere completamente al buio, dove la pubblica illuminazione non è carente, ma inesistente. Nelle ore serali, tra piazza Europa e viale Alcide De Gasperi la situazione è critica sotto il profilo della sicurezza stradale e non solo. E i residenti si lamentano, così come documentato nel servizio dei tg di Antenna Sicilia e Telecolor.

Oscurità in piazza Europa

In questa zona, luogo di ritrovo di tanti giovani, ci sono un centro commerciale e varie attività di ristorazione. La mancanza di illuminazione crea numerosi disagi anche a chi lavora qui. Il problema della sicurezza stradale è avvertito anche dai giovani che nelle ore notturne devono percorrere, magari a bordo di mezzi a due ruote, strade al buio e con l’asfalto ammalorato.