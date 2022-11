a.g.) Catania-Acireale senza tifosi ospiti. E’ ufficiale il divieto di trasferta per i sostenitori granata per la gara in programma domenica al Massimino alle 14.30. La decisione è stata adottata dal Prefetto di Catania. Ne consegue il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti ad Acireale, ma anche ad Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Catena e Aci San Filippo. La partita, come sempre, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor e in live streaming in modalità pay su telecolor.it e su lasiciliaweb.it