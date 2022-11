CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese di 40 anni per spaccio di droga a Librino, in viale Grimaldi, nella zona conosciuta come “Fossa dei Leoni”. I militari lo hanno notato mentre teneva tra le mani una busta di cellophane e percorreva la scala interna di una palazzina; alla vista dei carabinieri ha tentato di disfarsene e di scappare, ma è stato bloccato. Nella busta c’erano 1.100 grammi di marijuana, quantitativo sufficiente a ricavare circa 5.320 dosi, nonché due bilancini di precisione.