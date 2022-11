CATANIA – Un furto notturno è stato sventato a Catania da personale dell’istituto di vigilanza “The Guardian”. I ladri, certamente più di uno e perfettamente organizzati, avevano preso di mira il deposito per mezzi pesanti e macchine da lavoro della Tecnofly srl, sulla Tangenziale ovest, in contrada Cubba Marletta, a San Giorgio. A segnalare l’intrusione, alle 2.03, è stato l’allarme perimetrale installato a tutela dell’area: gli operatori della centrale operativa della “The Guardian” hanno notato che i malfattori avevano provveduto a puntare verso un’area di non interesse l’occhio delle telecamere ma i movimenti nel piazzale sono stati comunque percepiti.

In soli sei minuti due radiomobili dell’istituto di vigilanza hanno raggiunto il sito, presto seguite da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Fontanarossa. Alla vista del personale in divisa i ladri si sono dati alla fuga, abbandonando tutto quello che in poco tempo erano riusciti a rubare: alcune matasse di cavi in rame, una cassetta con attrezzi da lavoro e alcuni bidoni di gasolio, prelevato da un camion dei vigili del fuoco parcheggiato nel piazzale e in riparazione. Indagini sono in corso per identificare i responsabili del furto, che probabilmente avevano lasciato nelle vicinanze il mezzo con cui si sono successivamente allontanati.