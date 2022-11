Cartello sul cruscotto, preso il pusher spiritoso

PANTELLERIA (TRAPANI) – I carabinieri di Pantelleria hanno arrestato un ventunenne con precedenti per droga, fermato per un controllo. Sul cruscotto e ben in vista il giovane esponeva un cartello con la scritta “Tutto fumo e niente arresto”. I militari hanno perquisito l’auto, trovando circa 60 grammi di marijuana e alcune sigarette artigianali. A casa inoltre il ragazzo teneva 70 grammi di marijuana, 80 grammi di hashish, 6 piante di canapa indica dell’altezza di circa 15 cm e quasi 3.000 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.