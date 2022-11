Bonus caro bollette per dipendenti UniCt

CATANIA – I dipendenti dell’Università di Catania potranno usufruire di un bonus bollette fino a 600 euro che permetterà di coprire in parte le maggiori spese per le bollette di acqua, luce e gas. Lo stanziamento è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell’ateneo. Il provvedimento, che rientra nell’ambito della contrattazione integrativa e richiama le misure già varate in precedenza dal governo Draghi, ha carattere di urgenza e sarà finanziato tramite risorse esterne.

“E’ una scelta di attenzione verso il personale tecnico-amministrativo – sottolinea il rettore Francesco Priolo – in considerazione della particolarità dell’attuale situazione economica a livello nazionale e dell’impatto che i rincari delle tariffe previste per la fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas hanno sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie”.

“Ai dipendenti che presenteranno l’istanza – spiega il direttore generale Giovanni La Via che insieme al rettore ha sottoscritto l’intesa con le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Fgu Gilda Unams Dip. Università, e con le Rsu d’Ateneo – rimborseremo i costi delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenuti nell’anno 2022 e opportunamente attestati entro il mese di gennaio”.