Sono stati eletti i presidenti delle commissioni parlamentari all’Ars. Per gli Affari istituzionali Ignazio Abbate (Dc nuova); per il Bilancio Dario Daidone (FdI); per le Attività produttive Gaspare Vitrano (Fi); per Territorio e Ambiente Giuseppe Carta (Mpa); per il Lavoro Fabrizio Ferrara (FdI); per la Sanità Pippo Laccoto (Lega); per l’Unione europea Luigi Sunseri (M5s).