Al castello Ursino 200 kg di carni e formaggi fuorilegge

CATANIA – Polizia in azione a Catania per i controlli nella zona della movida: sottoposti a verifiche 90 persone, 11 veicoli e 17 esercizi commerciali. Quattordici le violazioni amministrative di natura fiscale, igienico-sanitaria e commerciale.

Nell’area di via Gemmellaro-via Santa Filomena sono state accertati due casi di irregolarità nell’uso del registratore di cassa e due casi di mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene e conservazione degli alimenti, con circa 10.000 euro di multe.

Nella zona di via di Sangiuliano, piazza Bellini e via Teatro Massimo sono state contestate tre sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di altrettanti locali e 4 irregolarità nell’esposizione delle tabelle relative al consumo di alcolici e agli orari di esercizio, prescritte per la corretta informazione della clientela, per un ammontare complessivo di 5.000 euro.

Nell’area di piazza Federico di Svevia al titolare di un noto e frequentato ristorante sono state contestate la presenza abusiva di 3 locali adibiti a manipolazione, conservazione e preparazione di alimenti quali pizze e preparati carnei, l’assenza di tracciabilità di 200 kg di prodotti tra carni e formaggi e la complessiva carenza di condizioni igienico sanitarie. In questo caso multe per un totale di circa 2.500 euro, la chiusura immediata dei locali e il sequestro amministrativo degli alimenti non tracciabili.