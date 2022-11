A Catania 167 assunti a km zero

CATANIA – Leroy Merlin ha inaugurato a Catania Fontanarossa un nuovo punto vendita in Sicilia, il 51° in Italia, il quarto nell’isola. La sede è in strada comunale Passo Cavaliere, 167 i collaboratori impiegati nel negozio, a cui si aggiunge la rete di 40 artigiani locali. E’ il punto di partenza per una nuova generazione di negozi progettati in un’ottica di sostenibilità a 360 gradi, soprattutto ambientale, con la scelta delle materie prime e delle maestranze ricercate in un raggio massimo di 20 chilometri, l’installazione di impianti di ultima generazione per la climatizzazione e l’illuminazione del negozio, in aggiunta a 2.325 metri quadrati di pannelli fotovoltaici installati e 295 metri quadrati di lucernari per consentire una illuminazione naturale. Si sviluppa su una superficie coperta di 11.800 mq, di cui 10.000 dedicati alla vendita, 2.300 alla logistica e ricevimento merci, 2.500 allo stoccaggio, e con oltre 650 parcheggi.