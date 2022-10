Trapani sott’acqua, allerta gialla in Sicilia

Annunciata dai meteorologi, una perturbazione sta interessando la Sicilia che già ieri sera ha fatto i conti con un nubifragio che si è abbattuto nel Trapanese, investito da precedenti ondate di maltempo. Nuovamente sott’acqua Trapani, Erice, Marsala e Castelvetrano. Per oggi, su disposizione del sindaco Giacomo Tranchida, le scuole di Trapani rimarranno chiuse in considerazione del fatto che molte strade sono allagate o piene di detriti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Ed il maltempo sta interessando anche la Sicilia sud-orientale con abbondanti precipitazioni nel Ragusano. Pioggia intensa prevista anche nel Catanese. Instabilità diffusa per tutta la settimana, la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per tutta la Sicilia, invitando la cittadinanza a prestare attenzione ed evitare di sostare in prossimità di torrenti o sottopassi. Non si escludono temporali anche di forte intensità e mareggiate lungo le coste esposte.