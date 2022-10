Torna l’ora solare: lancette indietro

Nella notte tra oggi e domani alle 3 l’ora legale se ne va e torna quella solare. Ovvero le lancette dell’orologio vanno spostate indietro di un’ora. Nei 7 mesi di ora legale, secondo Terna il sistema elettrico italiano ha risparmiato circa 190 milioni di euro perché dal 27 marzo ha beneficiato di minori consumi per 420 milioni di kwh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 150 mila famiglie. Questo ha consentito una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, pari a 200 mila tonnellate. Dal 2004 al 2022, secondo Terna il minor consumo di energia elettrica per l’Italia dovuto all’ora legale è stato complessivamente di circa 10,9 miliardi di kWh e ha comportato un risparmio per i cittadini di circa 2 miliardi di euro.

Per questa ragione la Società Italiana di medicina ambientale e Consumerismo No Profit in poche settimane hanno raccolto 265.000 firme con una petizione per il mantenimento dell’ora legale. “Siamo oramai a numeri da proposte di referendum popolare – spiegano il presidente Sima, Alessandro Miani, e il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele -. A questo punto non escludiamo di percorrere formalmente questa strada, dato che è stata appena varata la piattaforma digitale per la sottoscrizione dei referendum abrogativi”.