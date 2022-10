Stromboli, colata in diminuzione

STROMBOLI – Sembra essere entrata in una fase di stanca l’attività effusiva dello Stromboli. I flussi lavici – come evidenzia l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo – sono, al momento, poco alimentati, non raggiungono più la linea di costa e si attestano a circa 400 metri sul livello del mare. Dalle osservazioni sul terreno, del personale Ingv, risulta, inoltre, che sulla terrazza craterica del vulcano, continuano a verificarsi, dopo quello di stamattina che ha generato una imponente nube piroclastica, modesti crolli, dovuti, presumibilmente, all’erosione dei canali dei flussi lavici che si sovrapponevano.

Stromboli, lava in mare

Anche dalle parziali e discontinue immagini delle telecamere di sorveglianza, dovute soprattutto alle avverse condizioni meteo che in questo momento interessano Stromboli, si osserva che è diminuita l’alimentazione della colata. L’ampiezza del tremore vulcanico si attesta su un livello medio-basso e si registrano occasionali segnali sismici, associabili, presumibilmente, a rotolamento di materiale vulcanico. In giornata, dopo una riunione in videoconferenza con le istituzioni e i Centri di competenza interessati, il sindaco Riccardo Gullo, anche in considerazione dell’innalzamento del livello di allerta ad arancione, potrebbe decretare lo stop, momentaneo, all’attività escursionistica.

Con propria determina il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo ha attivato, in via precauzionale, il Centro operativo comunale, da lui presieduto, per intervenire con gli eventuali provvedimenti di competenza comunale. Il comandante della Guardia costiera di Lipari sta facendo diffondere, sul canale 16 WHF, un messaggio di sicurezza in radiotelefonia, il cosiddetto “securitè”, con il quale si raccomanda di navigare a una distanza minima di due miglia dalla costa sottostante la “Sciara del Fuoco”.