Stalla abusiva nel garage di via Ustica

CATANIA – I carabinieri di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, e con l’ausilio dell’Asp etnea, hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere di San Giovanni Galermo. I militari durante l’ispezione di un garage in via Ustica di proprietà di un pregiudicato 48enne, si sono trovati di fronte a una vera e propria stalla, all’interno della quale c’era un cavallo. Per il 48enne sono scattate le previste sanzioni amministrative, per un importo pari a 1.800 euro. L’animale, visitato dai veterinari dell’Asp, che lo hanno trovato in apparenti buone condizioni generali di salute, è stato affidato in custodia al proprietario, che dovrà immediatamente farsi carico di reperire un alloggio adeguato alla sua custodia.

I militari, anche grazie al fiuto dei cani antidroga, hanno inoltre trovato, ben nascosto in un locale attiguo al garage, un borsone con 700 grammi di marijuana, suddivisa in 6 buste, e una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, con caricatore senza colpi. Al riguardo, sono in corso le indagini e gli esami tecnici volti ad accertare la riconducibilità della droga e dell’arma, al momento sequestrate a carico di ignoti. I militari hanno infine proceduto al controllo di una trentina di persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari, riscontrandone la regolare presenza in casa.