SIRACUSA – Revocata la sospensione dalla carica di sindaco a Vincenzo Parlato, primo cittadino di Sortino, indagato per falsità ideologica per induzione commessa da pubblico ufficiale e abuso d’ufficio. Il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, ha disposto la cessazione degli effetti della sospensione di diritto dalla carica di sindaco, in conseguenza della revoca da parte del gip del tribunale di Siracusa della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Sortino.