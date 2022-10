SIRACUSA – Gianluca Manenti, 49 anni, operatore turistico, è stato riconfermato alla guida di Confcommercio Sicilia per i prossimi cinque anni. La fumata bianca è arrivata all’unanimità, questa mattina, nel corso dei lavori dell’assemblea elettiva della giunta siciliana della federazione di categoria, presente il direttore regionale Enzo Costa, svoltisi a Villa Politi, a Siracusa, dove è tuttora in corso la seconda conferenza di sistema promossa da Confcommercio Sicilia. Nel contesto della stessa riunione di Giunta, che, tra l’altro, è stata rinnovata, il presidente provinciale di Siracusa, Elio Piscitello, è stato nominato vicepresidente regionale vicario mentre il presidente provinciale di Agrigento, Giuseppe Caruana, sarà il vicepresidente regionale amministratore.

“Ringrazio i colleghi – ha detto Manenti – per la fiducia che mi hanno rinnovato. Abbiamo molto da lavorare e dobbiamo sempre più rimboccarci le maniche, ancora di più di quanto fatto finora, perché è necessario, in questa fase storica così complicata, dare delle risposte di un certo tipo ai nostri associati che stanno attraversando il momento più complesso dal dopoguerra a oggi. Questo impegno deve vederci tutti uniti perché siamo all’interno di una ‘bolla storica’ unica nel suo genere e solo facendo squadra, muovendoci come un tutt’uno, riusciremo a raggiungere obiettivi importanti”.