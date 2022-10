SIRACUSA – Un giovane di 24 anni, incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. I carabinieri lo hanno bloccato nella sua abitazione ed a seguito di perquisizione hanno rinvenuto 100 grammi di marijuana e 40 di hashish, suddivisi in dosi ed occultati in parte negli slip che indossava ed in parte in un cassetto del comodino della camera da letto. Trovati anche 200 euro in contanti, alcuni bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Al termine delle operazioni di rito, il 24enne è stato posto ai domiciliari.