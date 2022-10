SIRACUSA – Gli agenti della polizia amministrativa di Ortigia hanno controllato 12 tra pub, bar, chioschi e ristoranti, facendo scattare 8 multe e identificando 50 persone. I locali sono stati sanzionati per un importo totale di 85 mila euro e per alcuni è in fase di valutazione l’eventuale sospensione o chiusura dell’attività. Durante i controlli a due pub gli investigatori hanno accertato che la musica prodotta da un gruppo e da un impianto sonoro amplificato superava il limite di emissioni sonore previste dalla normativa. In altri due locali è stata accertata l’organizzazione di spettacoli di intrattenimento non autorizzati.