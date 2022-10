Scontri alla partita: almeno 182 morti

Almeno 182 persone sono morte in seguito a una serie di scontri al termine di una partita di calcio a Malang, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia. Gli scontri si sono verificati quando circa tremila tifosi, infuriati per la sconfitta della loro squadra, hanno invaso il campo di gioco. La polizia ha lanciato gas lacrimogeni ed è cominciato il fuggi fuggi generale, con le persone rimaste schiacciate o calpestate. Tra le vittime ci sarebbe anche un bimbo di 5 anni. Il governo ha

aperto un’inchiesta.