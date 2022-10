SANTA FLAVIA (PALERMO) – Un grosso masso si è staccato da Capo Zafferano a Santa Flavia e ha sfondato l’abitazione di un residence. La casa è stata pesantemente danneggiata. Le abitazioni della struttura non sono occupate. Nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Nei prossimi giorni sono previsti sopralluoghi in montagna per verificare se vi siano altri massi pericolanti.