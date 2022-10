Il ponte sullo Stretto è “tra miei obiettivi” ed è “negli interessi di tutti gli italiani. Se dopo 50 anni riuscissimo a far partire i cantieri sarebbe eccezionale”. Questa una delle prime dichiarazioni di Matteo Salvini, leader della Lega, dopo che Giorgia Meloni lo ha indicato come ministro per le Infrastrutture e vicepremier.