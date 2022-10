RAGUSA – La guardia di finanza di Ragusa, nel corso di alcuni controlli, soprattutto nel settore della ristorazione, ha individuato 14 lavoratori in nero, due dei quali percettori del reddito di cittadinanza (che sono stati segnalati all’Inps) e due irregolari. Nei confronti dei 5 datori di lavoro sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40 mila euro. È stata inoltre proposta, nei confronti di 4 imprese, la sospensione dell’attività imprenditoriale all’Ispettorato del lavoro di Ragusa, per il superamento della soglia del 10% di personale irregolare rispetto a quello presente sul luogo di lavoro.