Pelligra applaude il suo Catania

Il presidente veglia il suo “gioiellino” rossazzurro da ogni parte del mondo. Così, dopo l’esordio contro il Ragusa seguito dall’Australia, sul profilo Facebook del Catania Ssd campeggia la foto di Ross Pelligra mentre guarda in streaming su Telecolor Catania-Vibonese, con la didascalia: “Pochi secondi prima del gol di Jefferson, da Washington, una foto carica di passione…”.

Il presidente si gode così dagli Stati Uniti la quarta vittoria su quattro partite, vittoria tonda 3-0, in uno stadio stracolmo (9.000 spettatori), malgrado la partita si sia giocata di mercoledì pomeriggio. Le emozioni della nuova avventura rossazzurra, dunque, continuano per tutti i tifosi rossazzurri sparsi in Italia e nel mondo: in chiaro gratuitamente su Telecolor e via web in live streaming, in modalità pay.