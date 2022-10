‘L’uccello è libero’: con 44 mld Musk compra Twitter

A poche ore dalla scadenza fissata dal giudice, Elon Musk ha completato l’acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari e ha fatto subito piazza pulita licenziando quattro top manager, tra cui il ceo Parag Agrawal. Almeno uno di loro è stato scortato fuori dal quartier generale di San Franciso. Musk ha twittato che “l’uccello è libero”, in riferimento proprio alla piattaforma che ha per logo un uccellino blu.

Secondo Bloomberg, Musk intenderebbe ora assumere il ruolo di amministratore delegato, per poi cederlo. L’altolà della Ue: “In Europa l’uccellino volerà secondo le nostre regole”.