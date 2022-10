Incendio su set fiction, 11 indagati a Stromboli

Ci sono undici indagati nel procedimento penale aperto dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per l’incendio dello scorso 25 maggio a Stromboli sul set della fiction sulla Protezione civile e per la possibile connessione con l’erosione provocata dal nubifragio del 12 agosto che ha messo in ginocchio l’isola delle Eolie. Il provvedimento è stato firmato dal sostituto procuratore, Carlo Brai.

Fra gli indagati ci sono i rappresentanti delle società “11 Marzo” e “Best Sfx” Roberto Ricci, Matteo Levi ed Elio Terribili; i vigili del fuoco Alessandro Romeo, Carmelo Siracusa, Antonino Lo Faro, Giuseppe Marra, Simona Pognant (dirigente romana); l’ex sindaco Marco Giorgianni, il dirigente Mirko Ficarra e l’attuale primo cittadino, Riccardo Gullo. Il pm ha nominato quattro consulenti: Gianni Podestà, Lamberto Griffini, Maria Vietti e Diego Italiano.