In fuga dopo una truffa da 200.000 euro: beccato

TRAPANI – I carabinieri di Trapani in esecuzione di un mandato di arresto europeo hanno rintracciato un olandese di 49 anni ricercato per truffa e falsificazione di documenti, reati commessi nel paese di origine tra il 2019 e il 2021. Dopo aver sottratto oltre 200 mila euro a un noto gruppo bancario olandese, avvalendosi di documenti falsi, si era dato alla fuga in Sicilia occidentale.

Dalle prime indagini si è scoperto che aveva abitato per un limitato periodo di tempo ad Alcamo. Gli investigatori hanno meticolosamente ricostruito i movimenti dell’uomo in città, fino a scoprire che aveva intrapreso delle trattative per l’acquisto di un costosissimo baglio in provincia. Così in poche ore il ricercato è stato localizzato a Partinico: lì i carabinieri hanno prima trovato la sua auto, un vistoso fuoristrada con targa olandese. Quindi hanno atteso che ritornasse a prendere il veicolo. La paziente attesa ha dato i suoi frutti: il 49enne è stato bloccato proprio mentre cercava di aprire la macchina. E’ stato così arrestato e portato nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.