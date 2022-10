In auto la pistola e finti indumenti della polizia

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa piazzati per un posto di blocco hanno notato un uomo a bordo di una utilitaria che ha attirato la loro attenzione e lo hanno fermato. Nella tasca posteriore dei pantaloni, nascosta dalla camicia, aveva una pistola con matricola abrasa e pronta a far fuoco, mentre all’interno della macchina sono state trovate false pettorine in uso alle forze dell’ordine e passamontagna. L’uomo è stato arrestato. Le indagini cercheranno di appurare quale fosse il disegno criminale del malvivente, che è stato scongiurato.