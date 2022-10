Il Palermo perde Elia

L’attaccante del Palermo Salvatore Elia dovrà essere operato al ginocchio destro. Il controllo clinico è strumentale effettuato oggi a Roma Villa Stuart ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore ed una lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Il calciatore (foto Fc Palermo) si era infortunato nel verso della partita di domenica scorsa al Barbera contro il Cittadella e si era già sottoposto a controlli strumentali a Palermo che però non avevano consentito di accettare l’entità dell’infortunio visto che l’articolazione era gonfia e con un edema che nascondeva le lesioni. Proprio il quadro clinico aveva già messo in preallarme lo staff medico del Palermo che sospettava la rottura del legamento crociato. Il calciatore si sottoporrà pertanto, di comune accordo con l’Atalanta che ne detiene il cartellino, a trattamento chirurgico per la ricostruzione del legamento. Non sono stati comunicati i tempi di recupero, ma il rischio è che Elia resti fuori circa sei mesi.