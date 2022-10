I panini catanesi costano 4.000 euro

CATANIA – Controllando le paninerie ambulanti di Librino, in viale Castagnola i carabinieri di Catania ne hanno trovato una priva di autorizzazione sanitaria per il deposito di carni, risultate peraltro senza tracciabilità. Al gestore, un 37enne, è stata anche contestata l’occupazione abusiva della sede stradale perché aveva invaso l’area pubblica posizionando diverse sedie, sgabelli, tavoli e tende-gazebo, tutti sequestrati. Complessivamente è stato multato per un importo di 4.673 euro. Nella stessa operazione sono state rilevate una decina di violazioni al codice della strada (mancata copertura assicurativa, e mancata revisione periodica, guida senza patente), con conseguenti sanzioni di 12.586 euro.