I marciapiedi di Cibali? Impraticabili

Marciapiedi impraticabili, con la pavimentazione estremamente danneggiata, o invasi dalle erbacce. “A Cibali è piena emergenza per passaggi pedonali che rappresentano un grosso rischio per l’incolumità di tutti coloro che si muovono a piedi”. Dopo le segnalazioni sul viale Usodimare il presidente del IV municipio Erio Buceti chiede un rapido intervento in alcune strade di Cibali come via Merlino, via Ballo, via Scannapieco e via Torresino oltre al monitoraggio del verde e dello stato dei marciapiedi nel resto del quartiere.

“Bisogna adoperarsi immediatamente per rendere sicuri e perfettamente accessibili i marciapiedi della zona est di Cibali e nel resto del nostro territorio – afferma Buceti- soprattutto nel quadrilatero composto da via Merlino, via Ballo, via Scannapieco e via Torresino sono presenti scuole e uffici che comportano un grosso afflusso di persone con bambini al seguito. Spesso le persone preferiscono camminare ai bordi della strada perché lo considerano più sicuro e questo, inevitabilmente, incide sulla viabilità”.