GRAVINA (CATANIA) – Gravina di Catania avrà il suo asilo nido. Il comune infatti ha avuto accesso al bando pubblico “proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole d’infanzia”. Un bando pubblico, nell’ambito del Pnrr, che permetterà al comune di Gravina di ottenere un finanziamento di 341,494 euro per la realizzazione dell’asilo nido. In attesa del decreto ufficiale, il comune di Gravina di Catania è stato ammesso a questo importante finanziamento che permetterà di ristrutturare l’immobile di via Malerba che, attualmente, ospita la scuola materna, ma successivamente diventerà la sede dell’asilo nido. In particolare, i lavori prevedono la messa in sicurezza dello stabile e l’efficientamento energetico dello stesso. Lavori che permetteranno di rendere la scuola di via Malerba più accogliente e sicura per i piccoli ospiti.