GIARRATANA (RAGUSA) – I carabinieri hanno arrestato a Giarratana un uomo di 54 anni, accusato di estorsione. L’uomo si sarebbe recato in un supermercato chiedendo al titolare 100 euro in cambio della “protezione” dell’attività. Quando l’indomani l’uomo si è presentato per riscuotere i 100 euro ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato e condotto in carcere a Ragusa. Dopo la convalida del provvedimento gli sono stati concessi i domiciliari. Stando a quando si è appreso non apparterrebbe ad alcuna organizzazione criminale e avrebbe agito “in proprio”, con un’iniziativa solo personale.