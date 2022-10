Dodici furti in due mesi, arrestata coppia

GELA – Una coppia di gelesi, Giacomo Peritore, di 44 anni e Laura Caruso, di 31, è stata arrestata da agenti della Polizia di Stato a Gela (Caltanissetta) perché ritenuta l’autrice di una dozzina di furti compiuti con le stesse modalità tra il giugno e l’agosto scorsi in un appartamento e in diverse attività commerciali. Incastrati da immagini registrati da alcune telecamere di videosorveglianza, i due hanno ammesso le loro responsabilità dinanzi al Gip. I poliziotti hanno eseguito un’ordinanza del Gip per i reati di concorso in furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito, ricettazione e porto di strumenti atti ad aprire a forzare serrature. I due avrebbero rubato 3mila euro e gioielli per 2mila euro da un appartamento e registratori di cassa da macellerie, mercerie e da una libreria. Viene contestato loro anche il furto in una chiesa, il furto di una Fiat 500 e l’indebito uso di carte di credito contenute in una borsa che era stata rubata in un bar. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Gela; la donna è stata posta ai domiciliari. I due, che sono stati scoperti mediante la visione delle telecamere di videosorveglianza, hanno ammesso le loro responsabilità dinanzi al gip.