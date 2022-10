Formigoni libero, ora insegnerà alla suore

Roberto Formigoni, l’ex governatore della Lombardia che stava scontando in detenzione domiciliare la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione per la vicenda Maugeri-San Raffaele, ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Milano l’affidamento in prova ai servizi sociali. I giudici hanno stabilito che potrà insegnare, come aveva richiesto, italiano alla suore straniere dell’istituto Piccolo Cottolengo Don Orione.