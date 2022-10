Era nell’auto impantanata: ritrovato 89enne sparito

SANTA CATERINA VILLARMOSA (CALTANISSETTA) – I carabinieri di Caltanissetta hanno rintracciato un 89enne di Villarosa di cui era stata denunciata la scomparsa ieri. L’anziano si era allontanato dalla sua abitazione di mattina e non aveva più fatto ritorno. Sono stati i militari a ritrovarlo in contrada Diri nel territorio di Santa Caterina Villarmosa. Era ancora a bordo della sua auto impantanata tra la fitta vegetazione. Ai militari dell’Arma ha riferito di aver perso l’orientamento, non riuscendo di conseguenza a tornare a casa. Non essendo in possesso di un cellulare non ha nemmeno potuto chiamare i soccorsi e quindi ha aspettato pazientemente che qualcuno lo salvasse. Dopo aver rifiutato le cure mediche è stato portato dal nipote.