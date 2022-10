Lutto nel mondo del giornalismo siciliano. E’ morto Domenico Tempio, aveva 86 anni. Ex arbitro di calcio giunto ai massimi livelli, è stato condirettore del quotidiano La Sicilia e tra i fondatori di Antenna Sicilia per la quale ha coordinato a lungo i servizi giornalisti e le trasmissioni di intrattenimento. Alla moglie Francesca e ai figli Mila, Viviana e Antonio le condoglianze della nostra redazione. I funerali domani alle 16 nella chiesa “Nostra Signora di Lourdes” in viale Odorico da Pordenone.