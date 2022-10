Covid, governo valuta rinvio multe per over 50

Il governo valuta il congelamento delle multe di 100 euro per gli ultra cinquantenni che, prima del 15 gennaio 2022 non risultino in regola con gli obblighi vaccinali sul Covid, compresi quanti non hanno effettuato la terza dose. Un emendamento del governo, annunciato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, in questo senso potrebbe infatti essere inserito nel decreto aiuti ter in discussione alla Camera. Ma c’è anche chi, come la Lega, chiede di arrivare a cancellare le sanzioni.