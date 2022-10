Chiude Sacchitello, A19 senza aree di servizio per 160 km

PALERMO – Da oggi lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 Palermo-Catania rimarrà chiusa l’area di servizio Sacchitello Nord tra gli svincoli di Mulinello ed Enna. La sospensione del servizio, spiega l’Anas, arriva per le difficoltà economiche da parte del gestore e riguarda sia il contratto con Autogrill, per la somministrazione di cibi e bevande, sia quello con Eni, per l’erogazione di carburanti. Da Catania a Palermo restano attive adesso solo le aree di servizio Gelso Bianco Nord e quella di Caracoli, distanti 160 km l’una dall’altra.