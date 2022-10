Sull’Asse dei servizi una notte a singhiozzo

CATANIA – Nella notte tra il 28 e 29 ottobre, dalle 10 di sera elle 5 del mattino, in un tratto dell’Asse dei servizi di Catania si potrà transitare in modalità “stop and go”. Inevitabili i rallentamenti, ipotizzabili dell’ordine di qualche minuto. Il transito “a singhiozzo” è stato stabilito dalla città metropolitana per i lavori di Terna Rete Italia sulla linea elettrica.

Il tratto di strada interessato è quello che interseca lo svincolo per l’aeroporto Fontanarossa – Ospedale San Marco – Librino – Zia Lisa in direzione Bicocca (Maas), e lo svincolo d’uscita dei mezzi provenienti da Gelso Bianco sull’Asse dei servizi in direzione Catania, in prossimità del soprappasso di collegamento tra via Fontanarossa e via Gelso Bianco. I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente, osservando la segnaletica verticale di pericolo.