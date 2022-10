Catania, dermatologia pediatrica al San Marco

La dermatologia pediatrica è una disciplina medica basata sullo studio, sulla prevenzione e il trattamento della salute e della costituzione della pelle dei bambini. Nell’età infantile, infatti, compaiono patologie proprie di questa età ma anche quelle che normalmente sono proprie dell’età adulta. Quelle più frequenti sono la dermatite seborroica, quella atopica, chiamata anche dermatite da pannolino, numerose infezioni come le verruche e l’impetigine ma anche malattie genetiche, acne, angiomi. Non bisogna oltretutto dimenticare che la pelle dei bambini, essendo diversa rispetto a quella degli adulti, richiede un’attenzione particolare e dei trattamenti specializzati, al fine di curare tutte le sue patologie. A questo proposito l’Azienda Ospedaliero Universitaria “G. Rodolico-San Marco”, ha aperto un nuovo ambulatorio di dermatologia pediatrica all’interno dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia del presidio ospedaliero San Marco, diretta da Rocco De Pasquale.

L’ambulatorio sarà multidisciplinare in quanto a sinergie, vi collaborano infatti le altre unità operative di Pediatria, Pronto Soccorso Pediatrico, Neonatologia, Terapia intensiva, Broncopneumatologia e Malattie Rare del Sistema Nervoso Centrale e Periferico. Nello specifico, l’ambulatorio di dermatologia pediatrica tratterà tutte le malattie dermatologiche dell’infanzia, con particolare attenzione alla psoriasi, alla dermatite atopica e alle malattie dermatologiche pediatriche rare (sindromi neurocutanee, ittiosi, emangiomi, epidermolisi bollosa). Per prenotare una visita è necessario chiamare il Cup dell’azienda al numero 0941055190, essendo già in possesso della richiesta di visita dermatologica del medico di base o del pediatra di libera scelta. L’ambulatorio è aperto tutti i venerdì dalle ore 8.30 alle 12.