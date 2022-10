CATANIA – La compagnia aerea low-cost Volotea dal 26 maggio 2023 attiverà un collegamento tra gli aeroporti di Catania e Nantes che avrà due frequenze settimanali. La nuova rotta per la città francese, che prevede un’offerta complessiva di oltre 12.650 posti, si affianca ai collegamenti già operati da Volotea in partenza da Fontanarossa per Ancona, Genova, Olbia, Venezia, Verona e Tolosa. Durante la stagione estiva 2022 il vettore ha trasportato a Catania oltre 135.000 passeggeri.